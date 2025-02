Gallisches Feiervolk erobert Narrhalla: Heldenmut und Humor bei „Blau-Weiß“ Ehrang

TRIER-EHRANG. Pünktlich um 19.11 Uhr herrschte Lampenfieber. Für das neue Moderations-Duo Michael Wasniewski als Präsident und Florian Zimmer als sein Vize war es ihre Feuertaufe, die sie mit Bravour meisterten und kurzweilig und stimmungsvoll durch den Abend führten. Unter dem Motto „Ganz Ehrik fest in Gallierhand, gefeiert wird am Kylltalstrand“ ging für die „Blau-Weißen“ am vergangenen Samstag die erste von insgesamt zwei Kostümsitzungen im Bürgerhaus Ehrang über die Bühne.

Einzigartig und besonders zu erwähnen ist, dass der Verein das über fünfstündige Programm ohne Pause und zu 100 Prozent aus eigenen Reihen stellte. Über 60 Kinder und Jugendliche in insgesamt vier Tanzgruppen gaben Marsch- und Showtänze zum Besten. Neben der Kinder-, Nachwuchs-, Jugend- und der Großen Garde, die mit ihren Tanzdarbietungen für einen kurzweiligen Abend sorgten, trumpfte der Verein unter anderem mit acht Büttenreden auf. Ob die Teenies Josef Goldbecker und Finn Wollscheid als Schornsteinfeger, die Zwillinge Gertrud Eisenach und Mechthild Keul als „Trien & Fien“, die dieses Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum in der Bütt feiern, oder aber Ehrenvorsitzender Jürgen Haubrich und Evi Dünnebier, die nach genau 50 Jahren mit Ornat in der Bütt als „Goldenes Prinzenpaar“ von 1975 auftraten – die Lachmuskeln wurden den gesamten Abend über ordentlich beansprucht. Überrascht wurde Büttenredner Kurt Theo Thonet von Helga Puel, die die vom Verein ins Leben gerufene „Wandereule Ernst“ traditionell überreichte. Weitere Büttenredner des Abends waren Matthias Haas, Rudi Labarbe, Christiane Meaney, Marion Thurn und Marion Wollscheid.

Neben Besuchen des Ehranger Prinzenpaares Prinz Benjamin I. von Putz & Traufel und Prinzessin Natalie I. von Tanz & Gesang, des Trierer Stadtprinzenpaares Stephan I. und Christine II. von Euranien und dem Tanz des Solomariechens Marie Sophie Otto, sorgten auch Wolfgang Reiland als „Ehriker Jong“ sowie Markus und Niklas Drehsen, Gabi Lörscher und Alexa Zimmer mit ihrer Hitparade für beste Unterhaltung.

Die zweite Kostümsitzung findet am 22. Februar statt. Wer noch Tickets sucht, geht dieses Jahr leider leer aus. Die zweite Veranstaltung ist analog der ersten seit Wochen restlos ausverkauft.

Ordensregen und gleich zwei neue verdiente Ehrensenatoren

Sonntags lud der Verein zum internen Ordensfest für seine Mitglieder ein. Bedingt durch die Anzahl an Aktiven, standen zahlreiche Ehrungen verdienter Mitglieder auf dem Programm. Höhepunkte waren die Ernennung von Hans Günter Optenhöfel, Ehrenpräsident der Großen Karnevalsgesellschaft Fraulautern von 1949 im Saarland, und Ulrich Krugmann zu Ehrensenatoren.

Mit der vom Landesverband Rhein-Mosel-Lahn (RML) im Bund Deutscher Karneval (BDK) initiierten Jugendehrung wurden die Tänzerinnen Klara Goldbecker, Rebecca Kirchen, Jana Reisen, Emelie Santos und Vizepräsident Florian Zimmer ausgezeichnet. Den Verdienstorden des Vereins für erbrachte Leistungen zum Wohle des Vereins erhielten Melanie Hoewer, Gerlinde Meseke, Monika Schneider und Robert Schröder. Den Tänzerinnen der Großen Garde, Vivien Johannemann, Lana Pauly und Lara Roth wurde der Tanzverdienstorden des RML in Gold überreicht. Gabriela Gromzick, Carina Klein, Sarah Otto und Nina Schumacher erhielten für ihre Verdienste im Trierer Karneval den Verdienstorden der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK). Mit dem Verdienstorden des RML wurden Selina Becker-Zender, Alfons Herrmann und Thomas Reiland ausgezeichnet. Das Ehrenkreuz des RML im BDK wurde Jörg „Konny“ Konrad verliehen.

Großer Kinderkarneval mit Kindersitzung in Ehrang

Am Sonntag, 23. Februar, laden die „Blau-Weißen“ alle kleinen Jecken zum großen Kinderkarneval ein. Mit einer kunterbunten Kindersitzung erwartet die jungen Narren ein Programm voller Spaß, Musik und Mitmach-Aktionen. Von zauberhaften Auftritten über lustige Spiele bis hin zum Sockentheater ist für jedes Kind das passende dabei. Einlass mit Spiel und Spaß ist um 14.11 Uhr, Beginn um 15.11 Uhr und der Eintritt ist frei.

After-Zug-Party #HALLIGALLI mit DJ Hamid

Der 51. Ehranger Rosenmontagszug am 3. März stellt das Finale der Karnevalszeit im flächenmäßig größten Ortsbezirk Triers dar. Beginn ist um 14.11 Uhr in der Quinter Straße, das Ende am Marktplatz neben der Sparkasse in der Kyllstraße. Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang lädt im Anschluss zur großen After-Zug-Party #HALLIGALLI ins Bürgerhaus mit DJ Hamid ein, der Eintritt kostet 3 Euro.

Über den Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V.

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 ist einer der ältesten sowie größten Theater- und Karnevalsvereine in der Region Trier mit über 560 Mitgliedern, davon über 100 aktiv sowie über 60 Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Tanzgruppen. Weit über Ehrang hinaus ist der Verein für sein professionelles Laienschauspiel sowie seine Kostümsitzungen mit Unterhaltung auf höchstem Niveau bekannt. Neben den Veranstaltungen jährlich im Oktober und in der Karnevalszeit sind die Pflege des Brauchtums Karneval, Laienschauspiel, die Ehranger Mundart, die Förderung von Kindern, Jugendlichen sowie Senioren und das vielfältige soziale Engagement wesentliche Aspekte des Vereinslebens. Bis heute ist der Leitsatz „Durch das Schöne stets das Gute“ wichtiges Merkmal des Vereins.

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 ist online unter www.blau-weiss-ehrang.de sowie in den sozialen Netzwerken wie facebook, Instagram und YouTube online erreichbar. (Quelle: Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909)