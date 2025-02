Hochgeschwindigkeits-Rad: Polizei stoppt Mann mit 125 km/h schnellem Fahrrad

KAISERSLAUTERN. Ein 31-jähriger Mann ist von der Polizei auf einem bis zu 125 Kilometer pro Stunde schnellen Fahrrad gestoppt worden.

Das motorisierte Gefährt sei am Dienstagabend in Kaiserslautern aufgefallen, teilte die Polizei mit. Als der Fahrer den Streifenwagen erblickte, sei er geflüchtet. Dabei fuhr er mit bis zu 50 km/h unter anderem über eine rote Ampel und entgegen einer Einbahnstraße, so die Polizei.

Als diese den 31-Jährigen stoppen konnte, musste er sich einer Kontrolle unterziehen. Dabei stellte die Polizei nach eigenen Angaben einen Atemalkoholwert von 0,97 Promille fest. Zudem habe der Mann angegeben, Amphetamin und THC konsumiert zu haben.

Die Polizei stellte fest, dass das selbstgebaute Fahrrad Geschwindigkeiten bis zu 125 km/h erreichen konnte. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiterer verkehrsrechtlicher Verstöße ermittelt.