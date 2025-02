Saarland: PKW brettert durch zwei Zäune an Sportanlage – Fahrerflucht

METTLACH-TÜNSDORF. In der Nacht von Freitag, 7.2.2025, auf Samstag, 8.2.2025, kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Sportplatzes in Mettlach-Tünsdorf. Ein Fahrzeugführer kam dabei in der Straße Im Brühl von der Fahrbahn ab und durchbrach einen Bauzaun an der Sportanlage.

Das Auto fuhr einen Abhang hinunter, durchbrach einen weiteren Zaun und geriet auf das Sportfeld. Das Fahrzeug wurde nun über den Kunstrasenplatz zu einer anderen Stelle der Sportplatzumzäunung geführt. Dort wurde der Maschendrahtzaun vermutlich von dem Unfallfahrer aufgetrennt, wonach er durch die entstandene Öffnung zurück auf die Fahrbahn der Straße Im Brühl gelangen konnte.

Daraufhin flüchtete er in unbekannte Richtung und ohne irgendwelche Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen. Anhand zurückgebliebener Fahrzeugteile an der Unfallstelle dürfte es sich bei dem unfallverursachenden PKW um ein Fahrzeug der Marke Nissan gehandelt haben. An der Sportanlage des VfB Tünsdorf entstand erheblicher Sachschaden.

Personen, die Angaben zu dem Unfall oder zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Merzig in Verbindung zu setzen (Telefon: 06861/7040, E-Mail: [email protected]). (Quelle: Polizeiinspektion Merzig)