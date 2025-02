Riesen Glück gehabt: PKW überschlägt sich in Wittlich – Insassen unverletzt

WITTLICH. In der zurückliegenden Nacht kam es gegen 1.50 Uhr kam es auf der L52 am Kreisverkehr Umspannwerk in Wittlich zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei befuhr eine 36-jährige Fahrzeugführerin die L52 von Wittlich kommend in Fahrtrichtung Platten. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Unachtsamkeit überfuhr der PKW den Kreisverkehr am Umspannwerk. Hierbei kollidierte dieser mit zwei Bäumen auf der Kuppe, sodass sich der PKW überschlug. Durch den Unfall erlitt der PKW einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

Glücklicherweise wurde keiner der beiden Insassen bei dem Unfall verletzt. Im Einsatz waren ein Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehr Wittlich sowie die Polizeiinspektion Wittlich. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)