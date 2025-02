Einbruch in Bernkastel-Kues: Terrassentür eingeschlagen – Bargeld geklaut

BERNKASTEL-KUES, OT WEHLEN. In der Zeit zwischen 7.2.2025, 17.00 Uhr, bis zum 8.2.2025, 8.50 Uhr, kam es in der Straße „Am Krausbach“ in Wehlen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Der oder die bisher unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Hauseigentümer und gelangten über eine eingeschlagene Terrassentüre in das Anwesen. Es wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen konnte eine geringe Summe Bargeld entwendet werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben können. Hinweise werden telefonisch unter 06531/95270 oder per Mail an [email protected] entgegengenommen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)