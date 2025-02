Verfolgungsjagd unter Alkohol über die Autobahn – Suff-Fahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Für den gestrigen Abend und die zurückliegende Nacht meldet die Police Grand-Ducale mehrere Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

So wurde der Polizei in der Rue de la Reconnaissance Nationale in Bascharage am 7.2.2025, gegen 17.00 Uhr, ein Fahrzeug gemeldet, das verunfallt an einer Bushaltestelle stehen würde. Das Fahrzeug sowie der Fahrer konnten an Ort und Stelle angetroffen werden. Da der unverletzte Fahrer deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies, wurde er einem Alkoholtest unterzogen. Aufgrund des positiven Resultats wurde sein Führerschein eingezogen.

Gegen 21.25 Uhr wurde am gleichen Tag ein Fahrzeug gemeldet, das zwischen Kehlen und Keispelt in Schlangenlinien gesteuert werden würde und immer wieder auf die Gegenfahrbahn gerate. Das Fahrzeug konnte kurz darauf gestoppt werden. Da die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum beim Fahrer feststellten, wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der positiv verlief. Ein provisorisches Fahrverbot wurde dementsprechend ausgestellt.

In der Nacht vom 7.2.2025 auf den 8.2.2025 wurde eine Polizeistreife auf der A6 in Richtung Luxemburg auf einen Fahrer aufmerksam, der mit überhöhter Geschwindigkeit am Polizeidienstwagen vorbeifuhr. Die Polizeibeamten nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Das Fahrzeug konnte gestoppt und der Fahrer kontrolliert werden. Da er deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies wurde er einem Alkoholtest unterzogen. Dieser verlief positiv und sein Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: dpa)