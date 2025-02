Rheinland-Pfalz: Pflegekosten explodieren – Heimplätze werden immer teurer!

Die Kosten für einen Platz im Pflegeheim steigen weiter drastisch. Wer in Rheinland-Pfalz pflegebedürftig ist und auf einen Heimplatz angewiesen ist, muss inzwischen im ersten Jahr durchschnittlich 3.003 Euro pro Monat aus eigener Tasche zahlen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Landesvertretung Rheinland-Pfalz des Verbands der Ersatzkassen. Noch im Vorjahr lag der Betrag bei 2.718 Euro – ein Anstieg um fast 300 Euro in nur zwölf Monaten.

Bundesweiter Trend: Pflege wird zum Luxusgut

Nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern in ganz Deutschland schnellen die Pflegekosten in die Höhe. Im bundesweiten Durchschnitt kletterte der Eigenanteil für das erste Jahr im Pflegeheim von 2.687 Euro auf 2.984 Euro. Besonders teuer ist die Unterbringung in Bremen mit 3.456 Euro, während Sachsen-Anhalt mit 2.443 Euro am günstigsten abschneidet.

Laut Zahlen des Statistischen Bundesamts lebten Ende 2023 mehr als 800.000 Pflegebedürftige dauerhaft in Heimen – Tendenz steigend.

Warum sind Pflegeheime so teuer?

In den monatlichen Summen sind nicht nur die reinen Pflege- und Betreuungskosten enthalten. Die gesetzliche Pflegeversicherung deckt nur einen Teil der Ausgaben, während Pflegebedürftige selbst für:

✔ Unterkunft

✔ Verpflegung

✔ Investitionskosten der Einrichtungen

✔ Ausbildungskosten für Pflegepersonal

aufkommen müssen.

Obwohl zu Jahresbeginn die Pflegeleistungen erhöht wurden und es Zuschläge für Langzeitbewohner gibt, konnte der stetige Kostenanstieg nicht gestoppt werden. So zahlen Bewohner ab dem vierten Jahr im Heim in Rheinland-Pfalz aktuell immer noch 2.090 Euro pro Monat – ebenfalls ein Plus im Vergleich zum Vorjahr (1.920 Euro).

Pflege als wachsendes Armutsrisiko?

Der Verband der Ersatzkassen warnt vor einem „ständigen Aufwärtstrend“. Bereits jetzt kämpfen viele Pflegebedürftige und ihre Angehörigen mit den hohen Kosten. Ohne eigene Ersparnisse oder familiäre Unterstützung droht für viele der Weg in die Altersarmut.

Pflege wird zur finanziellen Belastung – wie kann man sich davor schützen? Experten raten dazu, sich frühzeitig mit dem Thema private Pflegevorsorge auseinanderzusetzen, um später nicht von steigenden Kosten überrascht zu werden.