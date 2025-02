RLP: Mann bedroht Menschen mit falscher Schusswaffe – SEK-Einsatz

In Hamm an der Sieg löst ein 29-Jähriger in einem Wohnhaus einen SEK-Einsatz aus, indem er andere mit einer Schusswaffe bedroht. Später wird klar: Die Waffe ist nicht echt.

HAMM a. d. SIEG. Ein 29-jähriger Mann hat im Kreis Altenkirchen andere Menschen mit einer vermeintlichen Schusswaffe bedroht und so einen SEK-Einsatz ausgelöst. Ereignet habe sich der Vorfall am Donnerstagnachmittag in einem Wohnhaus in Hamm, sagte ein Sprecher der Koblenzer Polizei.

Im Laufe des Einsatzes habe sich herausgestellt, dass sich um keine echte Waffe gehandelt habe, weshalb keine Gefahr für die anderen Bewohnerinnen und Bewohner bestanden habe. Der 29-Jährige habe das Haus zudem freiwillig verlassen. In den Abendstunden sei der Einsatz beenden worden. (Quelle: dpa)