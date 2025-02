Region: Garage in Vollbrand – Feuer greift auf Wohnhaus über

IDAR-OBERSTEIN. Am Donnerstag, den 6.2.2025, kam es zu einem Brand in Idar-Oberstein, Ortsteil Göttschied. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet eine Garage im Bereich der Straße Pfuhlfeld in Vollbrand. Der Brand griff zum Teil auf das angebaute Wohnhaus über, wobei der Dachstuhl und ein weiterer Raum ebenfalls brandgeschädigt wurden.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Vollbrand des Wohnhauses vermieden werden, durch die entstandenen Rauch- und Wasserschäden verblieb das Haus jedoch zunächst unbewohnbar. Die Anwohner des Hauses waren bei Ausbruch des Brandes anwesend, konnten das Gebäude jedoch rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Zur Bestimmung der genauen Ursache des Brandes bedarf es weiterer Ermittlungen. Bislang ergeben sich keine Hinweise auf Brandstiftung. (Quelle: Polizeidirektion Trier)