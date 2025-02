++ Graues Winterwetter in der Region – Freitag stürmisch ++

Wind und Wolken bestimmen das Wetter der nächsten Tage. Am Freitag soll es teils stürmisch werden. Das Wochenende bleibt voraussichtlich trocken.

OFFENBACH. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet graues Winterwetter. Am Vormittag sei gebietsweise mit Nebel und Glätte zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Tagesverlauf werde es meist bedeckt, vereinzelt gebe es etwas Sprühregen.

Die Temperaturen erreichen 2 bis 5 Grad, in höheren Lagen um 1 Grad. Für Freitag prognostiziert der DWD windiges Wetter. Besonders in Höhenlagen sind demnach stürmische Böen mit bis zu 65 Kilometern pro Stunde möglich, die über den Nachmittag nachlassen. Es bleibe bedeckt und weitgehend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 5 Grad, im Bergland etwas niedriger. Am Samstag wird das Wetter laut Vorhersage wolkig und niederschlagsfrei, die Temperaturen steigen auf 4 bis 7 Grad. (Quelle: dpa)