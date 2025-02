Saarland: Wohnungen nach Serie von Brandstiftungen durchsucht – Jugendliche unter Verdacht

SAARBRÜCKEN. Im Rahmen von Ermittlungen der Ermittlungsgruppe (EG)

Galerie durchsuchten Einsatzkräfte heute Morgen (6.2.2025) insgesamt acht

Wohnungen in Saarbrücken sowie eine Wohnung in Baden-Württemberg.

Sichergestellte Gegenstände, wie zum Beispiel Mobiltelefone, werden jetzt

ausgewertet.

Seit Sommer 2024 kam es im Saarbrücker Stadtteil Dudweiler vermehrt zu

Brandlegungen an Mülleimer, Containern, Fahrzeugen und teilweise auch an und in Gebäuden. Insgesamt geht die eigens eingerichtete EG Galerie von 20 zusammenhängenden Taten aus. Der Marktplatz, die Dudo-Galerie und die dortige Tiefgarage sowie das Gelände der Gemeinschaftsschule Dudweiler als Schwerpunkte liegen fußläufig nur wenige Gehminuten voneinander entfernt.

Am Sonntag, den 15.12.2024, wurde gegen 1.00 Uhr in der Tiefgarage der Dudo-Galerie ein PKW in Brand gesetzt. Zuvor war eine dort vorhandene Überwachungskamera durch Feuer zerstört worden. Intensive Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen acht männliche Jugendliche und junge Männer im Alter zwischen 15 und 35 Jahren. Ebenfalls damit im Zusammenhang stehen nach Überzeugung der Ermittler Sachbeschädigungen, eine versuchte Brandstiftung an einem PKW sowie Diebstähle aus Fahrzeugen, die sich alle in der Tiefgarage zugetragen haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Saarbrücken erließ das Amtsgericht Saarbrücken mehrere Durchsuchungsbeschlüsse zu drei Taten aus dem vorliegenden Verfahrenskomplex. Bereits um sechs Uhr wurden deshalb acht Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt.

Zeugen, die in den letzten Monaten Beobachtungen zu den unterschiedlichen Bränden im Raum Dudweiler gemacht haben oder Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0681/962-2133 oder per E-Mail: [email protected] zu wenden. Gerne kann auch die Onlinewache des LPP unter www.onlinewache.saarland.de für die Abgabe von Hinweisen genutzt werden. (Quelle: dpa)