Polizeigewalt oder Notwehr? Bundespolizist wegen Schlagstock-Einsatz vor Gericht in Trier

TRIER. Ein spektakulärer Polizeieinsatz in der Eifel hat nun ein gerichtliches Nachspiel: Ein 39-jähriger Bundespolizist aus Nordrhein-Westfalen muss sich vor dem Landgericht Trier wegen Körperverletzung im Amt verantworten. Der Vorwurf: Er soll einen am Boden liegenden Mann bei einer Festnahme in Prüm geschlagen und getreten haben – ohne rechtfertigende Gründe. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem klaren Fehlverhalten, der Verteidiger hingegen von einer Extremsituation.