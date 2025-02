Update: Jugendlicher mit Schusswaffe bedroht – Beschuldigter stellt sich

REHLINGEN-SIERSBURG. Wie von lokalo.de berichtet, meldete die Polizeiinspektion Saarlouis am heutigen Donnerstagmorgen, dass am 21.10.2024, gegen 20.30 Uhr, ein Jugendlicher in Rehlingen-Siersburg mit einer Schusswaffe bedroht worden war.

Mehrere Jugendliche spielten zum genannten Zeitpunkt auf der Fläche eines Industriegebietes in Siersburg, Ortsausgang in Richtung Hemmersdorf, Fußball. Hier wurde einer der Jugendlichen durch einen männlichen Täter mit einer Schusswaffe bedroht. Da der Täter von einer Überwachungskamera gefilmt wurde, leitete die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung mit Bild ein.

Diese öffentliche Fahndung nach dem Täter wurde nun eingestellt, wie die Polizei mitteilt. Der Beschuldigte hat sich bereits um 9.45 Uhr am heutigen Donnerstag freiwillig bei der Polizeiinspektion Saarlouis gestellt. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)