Saarland: Jugendlicher beim Fußball mit Schusswaffe bedroht

REHLINGEN-SIERSBURG. Am 21.10.2024, gegen 20.30 Uhr, spielten mehrere Jugendliche auf der Fläche eines Industriegebietes in Siersburg, Ortsausgang in Richtung Hemmersdorf, Fußball. Hier wurde einer der Jugendlichen durch einen männlichen Täter mit einer Schusswaffe bedroht.

Der Täter wurde von einer Überwachungskamera gefilmt und wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 180 – 190 cm groß, lange und lockige Haare, zum Pferdeschwanz gebunden, Bart, Tunnel und Piercings im rechten Ohr, Piercings im Gesicht.

Er trug grau-schwarze Arbeitskleidung sowie schwarze Adidas Sneaker mit weißen Streifen. Aufgrund der derzeitigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole handelt.

Hinweise zur Identität des männlichen Täters nimmt die Polizeiinspektion Saarlouis unter 06831/9010 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)