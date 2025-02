Rückgang im Jahr 2024: Weniger Staus auf Autobahnen in RLP

Es mag sich manchmal anders anfühlen, aber im vergangenen Jahr gab es weniger Stau in Rheinland-Pfalz als zuvor. Dennoch herrschte stundenlang Stillstand auf den Autobahnen – besonders an einem Tag.

MAINZ. Im vergangenen Jahr haben die Menschen in Rheinland-Pfalz etwas weniger auf Autobahnen im Stau gestanden als im Jahr zuvor. Die Staustunden sind um elf Prozent zurückgegangen, wie aus einer Auswertung des ADAC hervorgeht.

Insgesamt gab es im vergangenen Jahr demnach rund 22.900 Staus in Rheinland-Pfalz. Sie dauerten insgesamt 16.366 Stunden – das sind fast 682 Tage. «Grund für die Staus waren 339 Autobahnbaustellen und Sperrungen», schrieb der ADAC. 2023 waren es aber mit 18.464 Stunden Stau noch mehr.

Auf welchen Strecken gab es am meisten Stau?

Am meisten Geduld brauchten Autofahrerinnen und Autofahrer auf der A61 zwischen Ludwigshafen und Koblenz. In Richtung Koblenz standen sie hier rund 2.000 Stunden im Stau, in Richtung Ludwigshafen waren es rund 1.350 Stunden. Viel Stau gab es laut Auswertung auch auf der A60 von Mainz nach Bingen und auf der A1 von Köln/Koblenz nach Trier.

Die stauanfälligsten Anschlussstellen waren 2024 laut ADAC Salmtal-Föhren mit 828 Stunden und das Dreieck Sinzig-Bad Neuenahr mit 782 Stunden Stau.

Wann brauchten Autofahrer besonders viel Geduld?

Den staureichsten Tag gab es direkt am Jahresanfang: Am 18. Januar zählte der ADAC 439 Staus. Alle zusammen dauerten 212 Stunden. Schuld war das Wetter – Eisregen und Schnee führten zu Chaos.

Wie viele Staus gab es deutschlandweit?

Anders als in Rheinland-Pfalz stieg die Zahl der Staus in Deutschland insgesamt an. Auf deutschen Autobahnen registrierte der ADAC im vergangenen Jahr rund 516.000 Staus mit einer Länge von rund 859.000 Kilometern. 2023 waren es noch rund 12.000 Staus weniger gewesen.

Bundesweit brauchten Fahrerinnen und Fahrer vor allem am 17. Mai viel Geduld. Der Freitag vor dem Pfingstwochenende war mit 2.500 Staustunden der staureichste Tag des Jahres. Gefolgt vom 8. Mai, dem Tag vor Christi Himmelfahrt mit rund 2.300 Staustunden. (Quelle: dpa)