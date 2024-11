Treffen der Fraktionen: Grüne wollen bezahlbaren Wohnraum und billige Energie

Auch das Deutschlandticket sollte längerfristig erhalten bleiben, betonen die Vertreterinnen und Vertreter der Partei. Zwei Tage lang tauschten sie sich in Mainz aus.

MAINZ. Die Themen bezahlbarer Wohnraum, erschwingliche Energiepreise und moderate Kosten für die Mobilität stehen für die Grünen an der Spitze der Prioritätenliste. Das Deutschlandticket etwa sollte deutlich über das nächste Jahr erhalten bleiben.

Dies erklärten die Vorsitzenden der Landtagsfraktionen von Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt, Pia Schellhammer und Cornelia Lüddemann, in Mainz. Nun gehe es darum, diese Themen in allen Ländern auf die Agenda zu setzen. Die Vorsitzenden der grünen Landtagsfraktionen aus allen Bundesländern sowie der Bundestagsfraktion und der Europafraktion trafen sich in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt zu einer zweitägigen Sitzung. Ein abschließendes Positionspapier wurde nicht formuliert. Diese Treffen finden zweimal pro Jahr statt. (Quelle: dpa)