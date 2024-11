Mosel: Mann verletzt Partnerin und zückt Messer gegen Polizisten

ZELL/MOSEL. Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, ging bei der Polizei Zell am heutigen Mittwochvormittag, 27.11.24, gegen 9.25 Uhr ein Notruf über eine verletze Frau in der Nähe der Kirche in Zell-Merl ein, die von einem laut schreienden Mann verfolgt werde.

Eine Streife der Polizeiinspektion Zell fuhr die gemeldete Örtlichkeit umgehend an. Die Beamten trafen vor Ort auf drei Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs, die angaben, die Frau in einer nahegelegenen Wohnung in Sicherheit gebracht zu haben. Dort konnte die 32-Jährige schließlich auch angetroffen werden. Durch zwischenzeitlich eingetroffene Rettungskräfte wurde die Frau medizinisch versorgt.

Während eines anschließenden Gesprächs mit den Zeugen konnte der Mann, der die Frau verfolgt haben soll, in einiger Entfernung festgestellt werden. Zunächst beantwortete er die Fragen der Beamten, zog dann aber ein Küchenmesser aus seinem Hosenbund. Unter Vorhalt der Schusswaffe sprachen die Einsatzkräfte den 39-Jährigen zu Boden und fixierten ihn. Bei dem Mann handelt es sich um den Partner der verletzten Frau. Er wurde vorläufig festgenommen.

Ein Kind der 32-Jährigen wurde von den Beamten wohlbehalten und schlafend in seinem Bett in der gemeinsamen Wohnung angetroffen. Es wurde in die Obhut seiner Mutter übergeben. Das zweite Kind befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Schule.