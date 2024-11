Vulkaneifel: Suff-Fahrer verliert Kontrolle und kracht durch Gartenzaun

DAUN. Am 23.11.2024, gegen 20.43 Uhr, fuhr ein 35-jähriger PKW-Fahrer unter deutlichem Alkoholeinfluss die Bonner Straße in Daun von der Aral-Tankstelle kommend in Richtung Stadtzentrum.

In Höhe der Hausnummer 14a verlor er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links ab, durchbrach den Gartenzaun und kam letztendlich am Wohngebäude zum Stehen. Gegen den Mann aus der Verbandsgemeinde Daun wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)