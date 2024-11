Beuren: Seil quer über Waldweg gespannt – Fahrradfahrer nach Sturz verletzt

HERMESKEIL/BEUREN. Wie die Polizeiinspektion Hermeskeil mitteilt, kam es am heutigen Freitag, 15.11.2024, auf einem Waldwirtschaftsweg in der Gemarkung Beuren (Hochwald), nebst der L152, um 16.15 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Ein bislang noch unbekannter Tatverdächtiger spannte hierbei ein Seil quer über den Waldwirtschaftsweg.

Auf Grund dessen kollidierte ein Fahrradfahrer mit dem Seil und verunfallte. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Am Fahrrad entstand Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 entgegen.