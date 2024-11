SAARBURG. Bereits am Sonntag, den 9. November 2024, kam es zwischen 0.00 und 8.50 Uhr zu einem Einbruch in ein im Industriegebiet „Saarufer“ gelegenes Fitnessstudio in Saarburg. Der oder die bisher unbekannten Täter entwendeten Bargeld.

Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg, Telefon: 06581/91550, oder der Kriminalpolizei Trier, Telefon: 0651/97790, in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)