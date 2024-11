Beitrag zur Sicherheit: VG Wittlich-Land nimmt neue Drehleiter in Empfang

WITTLICH-LAND. Die Verbandsgemeinde Wittlich-Land freut sich über die erfolgreiche Anschaffung einer modernen Drehleiter, die am 6. November 2024 bei der Firma Rosenbauer in Empfang genommen wurde. Das neue Einsatzfahrzeug, das ab sofort in Manderscheid stationiert ist, wird einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit der Region leisten.

Vertreter der Verbandsgemeinde, der Feuerwehr Manderscheid und der Wehrleitung führten die Abnahme vor Ort durch und bestätigten die technische Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs, das den aktuellsten Anforderungen für Feuerwehreinsätze entspricht. Acht Feuerwehrkräfte werden nun in einer intensiven zweitägigen Schulung auf die sichere und effiziente Bedienung der Drehleiter vorbereitet.

Die Anschaffung der Drehleiter stellt eine Investition von rund 1.000.000 Euro dar und wurde innerhalb von nur acht Monaten realisiert. Der reibungslose Beschaffungsprozess ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit zwischen der Feuerwehr Manderscheid, der Wehrleitung und der Verwaltung. Besonderer Dank gilt der Firma Schmitt aus Neuwied und der Firma Rosenbauer aus Karlsruhe für ihre maßgebliche Unterstützung während des gesamten Projekts.

Ein herzliches Dankeschön geht ebenfalls an die Feuerwehr der Stadt Wittlich, die während der Beschaffungsphase mit ihrer Drehleiter aushalf, nachdem die Drehleiter der Feuerwehr Manderscheid infolge eines Unfalls nicht mehr einsatzbereit war. Diese Unterstützung trug entscheidend dazu bei, dass die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr in der Region durchgängig gewährleistet blieb.

Mit der neuen Drehleiter ist die Feuerwehr Wittlich-Land optimal auf zukünftige Herausforderungen vorbereitet und kann ihre wichtige Aufgabe zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger weiterhin zuverlässig erfüllen. (Quelle: Verbandsgemeinde Wittlich-Land)