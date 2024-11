Hermeskeil: Dreister Ladendiebstahl in Einkaufsmarkt – Täter flieht durch Notausgang!

HERMESKEIL. Am Freitag, den 08.11.2024, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich ein dreister Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Gusenburger Straße in Hermeskeil.

Wie die Polizei Hermeskeil mitteilt, füllte ein bisher unbekannter Mann einen Einkaufswagen mit verschiedenen Artikeln, steckte vor einer Notausgangstür einen Teil der Ware in seine Kleidung und floh durch die Notausgangstür.

Der Täter wird von Zeugen wie folgt beschrieben:

männlich

dunkelhäutig

schwarze Mütze

dunkler Trenchcoat

orangefarbene Hose

Die Polizei vermutet, dass der Täter Komplizen hatte und bittet um Hinweise zum Täter und zu weiteren verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0 oder E-Mail: [email protected]