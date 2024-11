Saarland: Betrunkener donnert gegen geparkten PKW am Fahrbahnrand

LOSHEIM. Am frühen Morgen des 9.11.2024, gegen 5.00 Uhr, wurde ein Wach- und Streifendienstkommando der Polizeiinspektion Nordsaarland auf einen Verkehrsunfall in der Dillinger Straße in Losheim, OT Wahlen, aufmerksam.

Dabei befuhr der alkoholisierte, männliche, 49 Jahre alte Fahrzeugführer aus Schmelz mit seinem PKW die Dillinger Straße und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher war deutlich alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)