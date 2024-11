RLP: Hangrutsch in Baugrube – Mann von Erdreich eingeschlossen

BOPPARD-UDENHAUSEN. Während Bauarbeiten zur Verlegung von Wasserrohren zur Nachtzeit kam es gegen 3.15 Uhr in der zurückliegenden Nacht zu einem Unfall in einer Baugrube. Unterhalb einer Teerdecke löste sich Erdreich und Geröll und traf einen in der Grube befindlichen Mitarbeiter eines Tiefbauunternehmens.

Der 30-Jährige wurde hierbei verletzt und von dem losgelösten Erdreich eingeschlossen. Er konnte von vor Ort befindlichen Arbeitern aus der Grube geborgen und durch das DRK zwecks Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht werden. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)