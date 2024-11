Ein Vierteljahrhundert Nachhaltigkeit: Foto-Ausstellung über Lokale Agenda 21

TRIER. Auf ein Vierteljahrhundert Nachhaltigkeitsarbeit kann die Lokale Agenda 21 (LA 21) in Trier zurückblicken. Das feierte der Verein nun mit einer Fotoausstellung unter dem Motto „Global Gedacht, Lokal Gehandelt“ im Foyer der Volkshochschule. Gezeigt wurden dabei Aktive aus dem Verein, deren Engagement einen besonderen Einfluss hatte.

„Global denken, lokal handeln“ – mit diesem Leitspruch tritt die Lokale Agenda in Trier seit 25 Jahren an, um zu tun, was im 21. Jahrhundert notwendig ist, um den Klimawandel aufzuhalten oder zumindest seine Folgen zu minimieren. So zielt ein Großteil der Aktivitäten darauf ab, Bewusstsein für nachhaltige Themen zu schaffen, Wissen zu vermitteln und Menschen zu nachhaltigem Handeln zu befähigen.

Bei einer kleinen Vernissage, die sich Ende Oktober an die Mitgliederversammlung des Vereins anschloss, würdigte Innenstadtdezernent Ralf Britten das Jubiläum und dankte den Engagierten für ihren Einsatz: „Sie setzen sich für eine ökologisch und sozial gerechte Gesellschaft ein – vor Ort und weltweit.“ Die zahlreichen Initiativen und Projekte böten dabei eine gelungene Mischung aus praktischen und theoretischen Angeboten für unterschiedliche Alters- und Zielgruppen.

Ein Bild der Ausstellung zeigt Johannes Hill, auf einem begrünten Dach stehend. Der langjährige städtische Umweltberater war von Anfang an dabei. Er war es, der die Idee der Lokalen Agenden, die in der Klimakonferenz 1992 in Rio de Janeiro ihren Ursprung hatte, nach Trier trug. So ist es mitunter auf sein Wirken zurückzuführen, dass sich die Lokale Agenda in Trier 1999 auf Anregung des Stadtrats gründete und seither von der Stadt teilfinanziert wird.

Auf einem anderen Bild posiert Klaus-Michael Nix zusammen mit einem lebensgroßen Stern – dem Maskottchen des Zukunftsdiploms. Seit 2004 organisiert die Lokale Agenda jedes Jahr gemeinsam mit vielen Kooperationspartnern eine lange Liste von Veranstaltungen, in denen Kinder spielerisch viel über den Umgang mit wertvollen Ressourcen lernen können. Die Anfänge des Zukunftsdiploms begleitete der Theater-Schauspieler Nix, indem er den kleinen Absolventinnen und Absolventen bei der jährlichen Abschlussfeier als Sternchen verkleidet ihr Diplom überreichte.

Ein Foto zeigt Gi Reiff in der ersten Reihe des Broadway-Filmtheaters. Seit 20 Jahren laufen hier im Rahmen des „Agenda Kinos“ kritische und inspirierende Filme mit anschließenden Diskussionen. Seit 2014 koordiniert Moderatorin Reiff die Filmreihe.

An anderer Stelle hält Sabine Mock ein Zertifikat in die Kamera, mit dem das Land die LA 21 seit Anfang des Jahres offiziell als Kooperationspartnerin im Bereich „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ anerkennt. Als erste Bildungsreferentin verantwortet Mock die Weiterbildung vieler Multiplikatorinnen und Multiplikatoren – sei es in Workshops oder eigenständig mit zielgruppengerechten Infomaterialien.

Im Torbogen des Mergener Hofs hockt Pia Bitzuga neben einem Aufsteller, der zum Repair-Café einlädt. 2013 von Julia Koch initiiert, helfen hier seither jeden Monat Ehrenamtliche bei der Reparatur kaputter Gebrauchsgegenstände. Zehn Jahre später erhält das Café vom Land offiziell den Titel „Ort der Nachhaltigkeit“.

In der jüngeren Geschichte des Vereins wurde der Nachhaltigkeitsbegriff etwas weiter gefasst. Ein Foto zeigt Adrian Donath und Svantje Hoefert im Queergarten, in dem diesen Sommer erstmals das „FairWegFestival“ stattfand. Spätestens seit 2019 zählen mit dem Projekt „FairWeg“ auch Aspekte des Fairen Handels und der Inklusion zu den Schwerpunkten des Vereins. (Quelle: Helena Belke / Rathaus-Zeitung Trier, No. 44/2024)