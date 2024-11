Tolle Auszeichnung: Piesporter Dachdecker-Talent glänzt – Linus Esseln auf Bundesebene erfolgreich !

PIESPORT/BRANDENBURG. Ein beeindruckender Erfolg für Linus Esseln aus Piesport: Der 21-jährige Dachdeckergeselle hat bei den „German Craft Skills“ den dritten Platz belegt und gehört damit zu den besten Nachwuchshandwerkern Deutschlands. Die Siegerehrung fand am 29. Oktober statt, und der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), Jörg Dittrich, lobte die Teilnehmer als Vorbilder und Elite des Handwerks. Corina Reifenstein, Präsidentin der Handwerkskammer Cottbus, unterstrich ebenfalls die Bedeutung solcher Nachwuchstalente für die Wirtschaft und Gesellschaft: „Ihr seid alle Gewinner.“

Esseln, der seine Ausbildung bei der Dachdeckerei Ludes GmbH in Leiwen absolvierte, konnte sich bereits als Kammersieger und Landessieger beweisen, bevor er nun bundesweit glänzte. In seiner beruflichen Laufbahn setzte er schon früh Akzente: Vor seiner Dachdecker-Ausbildung hatte er erfolgreich eine Lehre als Zimmerer bei der Firma Oster Dach + Holzbau GmbH in Bernkastel-Kues abgeschlossen. Die Leidenschaft für das Dachdeckerhandwerk hat bei ihm tiefe familiäre Wurzeln: Sein Urgroßvater Jakob Esseln gründete bereits 1929 einen Dachdeckerbetrieb, der bis heute als Familienunternehmen geführt wird. Linus wird die Familientradition ab Januar 2025 fortführen, wenn er als Geselle im Betrieb seines Vaters arbeitet, und plant bereits die Meisterschule in Mayen für den kommenden Sommer.

Der Wettbewerb fand auf dem Lehrbauhof Großräschen der Handwerkskammer Cottbus statt, wo zwölf Teilnehmer aus ganz Deutschland ihr Können unter Beweis stellten. In mehreren Disziplinen – Dachdeckung, Abdichtung und Fassade – absolvierten sie anspruchsvolle Pflicht- und Küraufgaben.

Die Dachdecker-Innung Bernkastel-Wittlich, der Esseln angehört, ist stolz auf ihren Nachwuchs. Markus Berg, Obermeister der Innung, gratulierte Esseln und richtete seine besten Wünsche an Nina Weber aus, die 2022 den zweiten Platz beim Bundeswettbewerb belegte und sich nun bei der Weltmeisterschaft in Innsbruck mit internationalen Talenten messen wird.

Linus Esseln zeigt eindrucksvoll, dass das Handwerk nicht nur Tradition, sondern auch eine vielversprechende Zukunft bietet – für ihn geht die Erfolgsgeschichte der Familie Esseln in vierter Generation weiter.