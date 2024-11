++ Wetter in der Region: Heiterer Wochenstart – neblige und frostige Nächte ++

OFFENBACH. In den kommenden Tagen dominiert Hochdruck zusammen mit milder und bodennah feuchter Luft das Wettergeschehen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Dies meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Heute zeigt das Wetter sich stark bewölkt bis bedeckt bei zeitweise auftretendem Sprühregen. Am Nachmittag kommt es im Nordosten zeitweise zu größeren Auflockerungen. Die Maximaltemperatur liegt zwischen 10 und 14 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind weht aus Nordost. In der Nacht zum Sonntag bleibt es zunächst wolkig, im Verlauf sind teils größere Auflockerungen möglich. Im Anschluss kommt es zur Bildung von Nebelfeldern bei eine, Temperaturrückgang auf 6 bis 1 Grad, vereinzelt Frost in Bodennähe.

Der Sonntag wird laut Meteorologen heiter, teils wolkig und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 10 und 14 Grad. Es weht schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen Richtungen. Die Nacht zum Montag präsentiert sich gering bewölkt, später kommt es gebietsweise zu Nebel- und Hochnebelbildung bei Abkühlung auf 4 bis 1 Grad, in der Eifel lokal bis -1 Grad. Örtlich ist Frost in Bodennähe möglich.

Für den Montag prognostiziert der DWD nach Nebelauflösung heiteres bis sonniges Wetter. Es bleibt Niederschlagsfrei bei einer Erwärmung auf 10 bis 14 Grad und schwachem Wind um Ost. Nachts gering bewölkt oder klar und stellenweise Bildung von Nebel. Tiefsttemperatur zwischen 5 und 1 Grad, an der Grenze zu Hessen bis 0 Grad. Örtlich Frost in Bodennähe. (Quelle: DWD)