PRÜM. Am 1.11.2024 brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Kiefernweg in Prüm ein. Hierbei wurde Diebesgut im vierstelligen Bereich entwendet.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 10.00 Uhr und 20.45 Uhr. Die Polizei Prüm bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter [email protected] zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)