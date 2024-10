Vandalen besprühen Züge in Konz-Karthaus – Schaden über 5.000 Euro

KONZ. In der Zeit zwischen dem 25. und 28. Oktober haben bislang unbekannte Täter in Konz-Karthaus drei abgestellte Personenzüge mit Graffiti großflächig besprüht. Die insgesamt beschmierte Fläche beträgt stolze 80 Quadratmeter, wie die Bundespolizei Trier am Dienstag mitteilt. Die Schmierereien verursachten dabei einen Schaden von mehr als 5.000 Euro.

Die Bundespolizei in Trier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 0651 – 43678-0 zu melden.