Zahlen relativ konstant: So viele Menschen sind in Trier obdachlos

TRIER. Im Jahresdurchschnitt leben in Trier etwa 15 bis 20 obdachlose Personen auf der Straße. Das geht aus der Antwort von Sozialdezernentin Elvira Garbes auf eine Anfrage der Ampel-Fraktionen in der jüngsten Sitzung des Dezernatsausschusses II hervor. Bei den Hilfen für diese relativ konstante Personenzahl gibt es ein seit langem bewährtes Netzwerk.

Zur Betreuung dieser Menschen ist schon seit längerem eine Personalstelle bei der Stadtverwaltung eingeplant sowie eine weitere halbe beim Caritasverband. Zum gibt es auch Streetwork-Projekte des Jugendamts. Um die Wiedereingliederung wohnungsloser Menschen kümmern sich nach Aussage von Garbes unter anderem die Eingliederungshilfe im Amt für Soziales und Wohnen sowie spezielle Fallmanager des Jobcenters. Hier gebe es eine gute Vernetzung. „Besonders zu erwähnen ist das Projekt ,Daheim‘ des Sozialdienstes Katholischer Frauen (SkF), das individuelle Hilfe speziell für Wohnungslose bietet“, ergänzte Garbes.

Dessen pädagogischer Ansatz besteht darin, Menschen in Wohnungen zu vermitteln oder in ihrer jetzigen Situation so ambulant zu unterstützen, dass deren Wohnraum dauerhaft bestehen bleiben kann. Diese ambulanten persönlichen Hilfen könnten damit eine wesentliche Lücke im Netzwerk für wohnungslose Menschen in Trier schließen. Ein längerfristiger Verbleib im aktuellen Wohnraum könne gewährleistet werden. Das ambulante Hilfsangebot ist, so Garbes, „ein wichtiges Bindeglied zwischen ambulanten, zumeist auf die Grundversorgung abzielenden Hilfen, und vollstationären Hilfen, die sich wesentlich intensiver mit den persönlichen Problemlagen der Betroffenen auseinandersetzen. Es zielt darauf ab, unsichere Wohnverhältnisse im Vorfeld einer drohenden Obdachlosigkeit zu verhindern sowie bei der Stabilisierung der persönlichen Situation der Betroffenen flankierend zu helfen.“

Kältebus und Hitzeschutz

Als konkretes Hilfsangebot für auf der Straße lebende Menschen stehe im Winter der seit langem etablierte Kältebus der Caritas zur Verfügung. In Hitzeperioden führen die Streetworker Wasser mit, um es auszugeben, und achten an Szenetreffpunkten vermehrt auf hitzegefährdete Personen. Garbes: „Zudem sind die Streetworker auch bei der Planung des allgemeinen städtischen Hitzeschutzplans eingebunden.“ Die aktuellen Hilfsangebote würden als bedarfsgerecht eingestuft. Das Konzept dafür werde aber kontinuierlich überprüft und fortgeschrieben. (Quelle: Rathaus Zeitung Trier No. 44/2024)