Trier: Aus Technikraum geklaut – Diebe stehlen Fahrräder in Mehrfamilienhaus

TRIER. Wie die Polizei Trier mitteilt, brachen bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen dem Freitag, dem 11. Oktober, 16 Uhr, und Montag, dem 14. Oktober, 8 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Technikraum in einem Mehrfamilienhaus in der Güterstraße ein.

Dort entwendeten sie zwei Fahrräder und drei E-Bikes sowie eine Motorsense und eine Kettensäge. Die Gegenstände transportierten sie vermutlich durch das Treppenhaus des Gebäudes ab.

Die Kriminalpolizei Trier ermittelt und bittet Zeugen sich unter 0651/9779-2290 zu melden.