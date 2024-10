Abschlussübung der Freiwilligen Feuerwehr Hetzerath im Industriepark Region Trier

HETZERATH/FÖHREN. Am vergangenen Freitag führte die Freiwillige Feuerwehr Hetzerath gemeinsam mit weiteren Feuerwehreinheiten des Stützpunktbereichs Hetzerath eine großangelegte Abschlussübung im Industriepark Region Trier durch.

Die Übung fand auf dem Gelände der Unternehmensgruppe Lehnen statt und zog über 60 Einsatzkräfte an, die in verschiedenen Notfallszenarien ihre Einsatzfähigkeit und Zusammenarbeit unter realistischen Bedingungen auf die Probe stellten. Die gesamte Übung dauerte rund drei Stunden.

Neben den Feuerwehren aus Dierscheid, Heidweiler, Rivenich, Sehlem und Esch nahmen auch die Absturzsicherungs-Teileinheit aus Sehlem, die Drohneneinheit der Feuerwehr Hetzerath, der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Salmtal sowie der stellvertretende Wehrleiter Dirk Minor der Verbandsgemeinde Wittlich-Land teil. Das Szenario umfasste in der ersten Alarmierung eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einer Industriehalle. Im weiteren Übungsverlauf handelte es sich um einen Brand, bei dem fünf Personen als vermisst galten. Zusätzlich musste eine weitere Person aus einer Grube gerettet werden.

Die Einsatzkräfte reagierten umgehend auf den Übungsalarm und trafen kurz darauf am Einsatzort ein. Dort fanden sie eine Halle voller dichter Rauchentwicklung vor, was die Suche und Rettung der vermissten Personen erschwerte. Die Atemschutzgeräteträger durchkämmten die Halle systematisch und konnten alle vermissten Personen sicher ins Freie bringen. Die Wasserversorgung wurde hierbei durch eine 200.000 Liter fassende Zisterne sichergestellt.

Parallel übernahm die Absturzsicherungs-Teileinheit die Rettung der in der Grube eingeschlossenen Person. Auch diese Aufgabe konnte erfolgreich und zügig bewältigt werden. Dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte wurden sämtliche Übungsopfer gerettet und versorgt.

In der Nachbesprechung im Anschluss an die Übung, die von allen Beteiligten positiv bewertet wurde, reflektierten die Teilnehmer die Einsatztaktiken und erörterten