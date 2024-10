Trier bekommt eine neue Konzert-Location: „Forum Concert“ feiert Premiere am Freitag mit Marduk

TRIER. Trier ist um eine weitere Bühne reicher: Das Forum, bisher als reiner Club bekannt, hat sich nun auch zur Konzert-Location entwickelt. Mit einer neu eingerichteten Bühne bietet es unter dem Namen „Forum Concert“ Künstlerinnen und Künstlern eine zusätzliche Plattform in der Stadt. Am kommenden Freitag, den 25. Oktober 2024, feiert die neue Bühne mit einem echten Highlight ihre Premiere – einem Konzert der legendären schwedischen Black-Metal-Band Marduk, begleitet von Valkyrja, Impalement und Undead.

Mit einem Fassungsvermögen von bis zu 800 Personen bietet das Forum, nicht nur eine attraktive Kulisse für Konzerte, sondern auch Flexibilität: Das DJ-Pult des Clubs wurde an die Seite versetzt, um Platz für die neue Bühne zu schaffen. So kann die Location sowohl für den Clubbetrieb als auch für Konzerte genutzt werden.

Im Jahr 2025 wird durchgestartet

Besonders spannend ist der abwechslungsreiche Mix, der den „Forum Concert“ bevorsteht – hier sind verschiedenen Bands und Genres keine Grenzen gesetzt. „Die Bandbreite der Konzerte wird breit gefächert sein, sodass für jeden Musikgeschmack etwas dabei ist“, so der Betreiber.

Auch wenn die Bühne bereits jetzt eröffnet wird, wollen die Betreiber erst im nächsten Jahr richtig „durchstarten“ und das Forum zu einem festen Anlaufpunkt für Livemusik in Trier machen.

Heavy Metal zum Auftakt: Marduk & Guests

Zur Eröffnung am Freitag erwartet die Besucher ein intensiver Abend mit Marduk, die für ihre kompromisslosen Live-Auftritte bekannt sind. Seit über 30 Jahren sind die Schweden eine feste Größe in der Black-Metal-Szene und werden auf ihrer „Memento Mori Tour 2024 – Part II“ ihr neues Album präsentieren. Fans der härteren Gangart dürfen sich auf ein unvergessliches Konzert freuen, das um 19:30 Uhr startet – die Türen öffnen sich bereits um 19:00 Uhr.

Marduk wird von drei weiteren Acts unterstützt: Valkyrja, Impalement und Undead, die alle ebenfalls auf der „Memento Mori Tour“ unterwegs sind. Karten für das Konzert sind über Eventim und am Freitag an der Abendkasse erhältlich

Trier rockt – mit „Forum Concert“ eine neue Ära

Mit der neuen Konzertbühne bereichert „Forum Concert“ die Kulturszene in Trier und gibt sowohl etablierten als auch aufstrebenden Künstlern eine spannende Location. Wer einen ersten Eindruck der neuen Location und des Sounds der umgebauten Bühne bekommen möchte, sollte sich das Konzert am Freitag nicht entgehen lassen. Triers Musikfans dürfen sich in jedem Fall auf viele weitere Konzerte und ein aufregendes neues Kapitel in der Stadt freuen.