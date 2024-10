RLP: Jugendliche setzen Schulbalkon in Brand – 50.000 Euro Schaden!

Erst klettern zwei Jungen über ein Baugerüst, dann zünden sie auf einem Schulbalkon einen Müllsack und eine Farbrolle an. Die Folge: rund 50.000 Euro Schaden.

SPEYER. Zwei Jungen im Alter von 11 und ein 15 Jahren haben in Speyer einen Schulbalkon in Brand gesetzt und rund 50.000 Euro Schaden verursacht. Die beiden Jungen seien am Dienstnachmittag über ein Baugerüst auf den Balkon einer Grundschule geklettert, der sich im Bau befinde, teilte die Polizei mit.

Dort zündeten sie einen Müllsack und eine Farbrolle an. Das Feuer griff auf eine auf dem Balkon verlegte Bitumenbahn und die Gebäudefassade über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung. (Quelle: dpa)