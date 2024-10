++ TV-Comeback: „Hartz und herzlich“ – RTLZWEI zeigt zwei neue Folgen aus Trier-West ++

TRIER. Die beliebte Sozialreportage „Hartz und herzlich“ kommt zurück und bringt frischen Wind in die Primetime von RTLZWEI! Ab Dienstag, dem 12. November, um 20:15 Uhr, dürfen sich die Zuschauer auf neue Folgen aus dem Stadtteil Trier-West freuen. Hier gibt es nicht nur ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern, sondern auch spannende Einblicke in das Leben neuer Protagonisten, die am Rande des Existenzminimums leben.

„Hartz und herzlich“ widmet sich erneut der Stadt Trier. Das Stadtgebiet „Trier-West“ westlich der Mosel galt durch seine hohe Anzahl an Sozialwohnungen lange Zeit als Brennpunkt der Stadt.

Wie RTL ZWEI mitteilt, werde in den neuen Episoden deutlich, wie die ersten Folgen in den sozialen Medien die Menschen in der Magnerichstraße beeinflusst haben. Mit Hasskommentaren mussten sich Ralf, Steven und Sascha auseinandersetzen, die die Vorurteile über ihre Nachbarschaft nicht hinnehmen wollen. Sie rufen zu einer Krisensitzung in Ralfs Wohnzimmer zusammen, um ihre Nachbarn zu ermutigen, offen über die negativen Reaktionen zu sprechen und sich gegen die Beleidigungen zu wehren.

Hartz und Herzlich – Zwei neue Folgen aus Trier-West

Ein besonderes Highlight der neuen Staffel ist, laut dem Sender, die Hochzeit von Steven und Peggy, die nach vier Jahren Beziehung endlich den Schritt wagen möchten, sich das Ja-Wort zu geben. Steven, der sich aus der Leiharbeit in eine Festanstellung als Lagerist gekämpft hat, und die 48-jährige Frührentnerin Peggy freuen sich, gemeinsam diesen besonderen Moment zu feiern. Doch wird die Trauung so verlaufen, wie sie es sich erhoffen?

Die Zuschauer dürfen auch auf die Geschichte von Valeska gespannt sein. Nach zehn Jahren Arbeitslosigkeit will die 31-Jährige endlich wieder durchstarten. Die gelernte Altenpflegerin möchte für sich und ihre zwei Kinder eine Existenz aufbauen. Doch ihre Drogen-Vergangenheit könnte ihr einen Strich durch die Rechnung machen, als sie sich zur Führerscheinprüfung anmeldet. Wird sie die Chance bekommen, ihren Traum zu verwirklichen?

Wann die Folgen zusehen sind

„Hartz und herzlich“ verspricht auch in dieser Staffel authentische Einblicke in das Leben der Trierer. Die Geschichten sind echt, unverfälscht und vor allem herzlich – ideal für alle, die ein bisschen mehr über die Menschen hinter den Schlagzeilen erfahren möchten.

Die neuen Folgen „Hartz und herzlich“ aus Trier-West gibt es ab dem 12. November, dienstags um 20.15 Uhr bei RTL2 zu sehen. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar und danach im PREMIUM-Bereich.

(Quelle: RTL2)