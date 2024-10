Saarland: Kollision von PKW und LKW beim Überholen – zwei Schwerverletzte

KASTEL-BUWEILER. Am Mittwoch, dem 23.10.2024, befuhren ein blauer LKW der Marke Mercedes-Benz und ein grauer Audi A4 hintereinander, jedoch mit einigen Fahrzeugen Abstand zwischen ihnen, die L329 aus Richtung Kastel kommend in Richtung Wadern.

Ca. 650 Meter vor dem Ortseingang Buweiler beabsichtigte der 52-jährige LKW-Fahrer nach links in eine dortige Baustelleneinfahrt abzubiegen und verringerte hierzu seine Geschwindigkeit. Der 60-jährige PKW-Fahrer leitete unterdessen ein Überholmanöver aller vor ihm fahrenden Fahrzeuge ein.

Als er in Höhe des LKW war, war ebendieser bereits mit halber Fahrzeuglänge in den Baustellenbereich abgebogen. In der Folge kam es zur Kollision zwischen der Fahrzeugfront des PKWs und dem Fahrzeugheck des LKW. Beide Unfallbeteiligte erlitten schwere Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die L329 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)