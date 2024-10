Mosel: Dichte Rauchsäule! Bewohner aus Gebäude evakuiert – Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Traben-Trarbach. In der Nacht zum 23. Oktober 2024, um 00:20 Uhr, wurde die Polizei Zell über einen Brand von Mülltonnen in der Bahnstraße in Traben-Trarbach informiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass in einem Innenhof zur Alten Rathausstraße hin zwei Mülltonnen und ein Quad in Flammen standen.

Dank des schnellen und professionellen Einsatzes der Feuerwehr Traben-Trarbach konnte das Feuer rasch gelöscht werden, bevor es sich weiter in die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses ausbreiten konnte. Alle Bewohner des Hauses konnten ihre Wohnungen unverletzt verlassen, und nach einer gründlichen Durchlüftung der Wohnräume durften sie, mit Ausnahme der Mieter im Erdgeschoss, wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Brandursache ist momentan unklar, und der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Vorfeld des Brandes gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizeiwache in Traben-Trarbach unter der Rufnummer 06541-6270 oder der Polizei in Zell unter der Rufnummer 06542-98670 in Verbindung zu setzen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Traben-Trarbach, das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sowie die Polizei Zell. Der schnelle Einsatz der Rettungskräfte hat Schlimmeres verhindert und alle Bewohner konnten sicher evakuiert werden.

(Quelle: Polizei)