Polizei Saarburg warnt: Vorsicht vor unseriösen Haustür-Geschäften

SAARBURG. Die Polizeiinspektion Saarburg warnt aus aktuellem Anlass vor Geschäften an der Haustür! Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Saarburg kam es vermehrt zu Einsätzen und Hinweisen aus der Bevölkerung, die im Zusammenhang mit unseriös agierenden Firmen stehen.

Besonders häufig werden zum Beispiel Fassaden- und Pflasterreinigungen, Garten- und Malerarbeiten sowie Goldankäufe und Teppichreinigungen angeboten. Diese werden oftmals im Vorfeld mit Flyern in Briefkästen beworben. Vereinzelt treten die Werber direkt an der Haustür auf, um ihre Dienstleistungen anzubieten.

Vor allem ältere Menschen waren in vergangenen Fällen betroffen, sie werden teils massiv unter Druck gesetzt um unmittelbar Geschäfte abzuschließen. In vielen Fällen beginnen die Firmen sofort mit den unsachgemäßen Arbeiten, nur um anschließend überteuerte Preise in Rechnung zu stellen, welche bar und sofort beglichen werden sollen.

Die Polizeiinspektion Saarburg warnt deshalb eindringlich vor diesen Machenschaften und rät, bei unaufgeforderten Angeboten an der Haustür oder in im Briefkasten besonders vorsichtig zu sein: Greifen Sie nach Möglichkeit auf örtlich ansässige Fachfirmen zurück, deren Seriosität Sie im Vorfeld überprüfen können oder Ihnen bekannt sind. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese, lassen Sie sich nicht unter Druck setzten und nehmen Sie sich Zeit für Ihre Entscheidung.

Sollten Ihnen ungefragt Angebote an der Haustür unterbreitet werden, fragen Sie nach der vorgeschriebenen Reisegewerbekarte. Zögern Sie nicht, die Polizei zu kontaktieren, wenn Sie mit solchen Firmen konfrontiert werden oder den Verdacht auf Betrug haben. Die Wache der Polizeiinspektion Saarburg ist unter der Telefonnummer 06581-91550 rund um die Uhr zu erreichen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)