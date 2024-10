Nach verheerendem Brand in Traben-Trarbach: Spendenaufruf sammelt über 25.000 Euro

TRABEN-TRARBACH. Am 4. Oktober 2024 kam es in Traben-Trarbach zu einem verheerenden Brand, der zwei Familien, darunter Familie Hans Schneiders und Frau Marlies Allmacher, alles nahm: wertvolle Erinnerungen, Möbel, Kleidung und vieles mehr wurden durch die Flammen vollständig zerstört. Um den betroffenen Familien in dieser schweren Zeit beizustehen, wurde eine Spendenaktion ins Leben gerufen.

Karl-Georg Bauer aus Traben-Trarbach hat auf der Plattform GoFundMe einen Spendenaufruf gestartet, in dem er die Bürger um Unterstützung bittet. In der Kampagne heißt es: „Jede Spende, sei sie auch noch so klein, kann dazu beitragen, das Leben von Familie Schneiders und Frau Allmacher wieder ein Stück weit aufzubauen.“ Das Ziel der Aktion lag zunächst bei 20.000 Euro, doch die Solidarität der Gemeinschaft hat alle Erwartungen übertroffen: In nur zwei Tagen wurden bereits über 25.000 Euro gesammelt.

Die Initiative zeigt eindrucksvoll, wie stark der Zusammenhalt in der Gemeinde ist. „Wir hoffen, dass eure Anteilnahme, euer Mitgefühl und eure Unterstützung den beiden Familien helfen, wieder nach vorne zu blicken. Jede Geste der Hilfe zählt und bedeutet für die Betroffenen mehr, als Worte ausdrücken können“, heißt es weiter im Spendenaufruf.

Wer die beiden Familien unterstützen möchte, kann dies über den folgenden Link tun: GoFundMe-Spendenaufruf für Familie Schneiders und Frau Allmacher.