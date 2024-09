Trier: Das Phantomder Oper – Die Originalproduktion von Sasson/Sautter kommt die Europahalle

TRIER. Ein echtes Highlight erwartet Musical-Liebhaber zu Beginn des kommenden Jahres in Trier. Am 27. März 2025 verwandelt sich die Europahalle Trier in die mystische Welt des berühmten „Phantom der Oper“. In einer einzigartigen Inszenierung der Originalproduktion von Sasson/Sautter wird die packende Liebesgeschichte um das rätselhafte Phantom und die bezaubernde Christine auf die Bühne gebracht. Ein unvergesslicher Abend voller Emotionen, großartiger Musik und spektakulärer Kulissen erwartet das Publikum.

Die Superproduktion wurde für die Qualität der Darsteller, der Musik und des spektakulären Bühnenbildes von Sonnenklar TV mit der „Goldenen Sonne 2023“ für bestes Musical ausgezeichnet. Deborah Sasson konnte ein weiteres Mal für die Rolle der Christine gewonnen werden. Das Publikum und die Presse feiern allerorts das Zusammenspiel der Sängerin mit Deutschlands Musicalstar Nummer 1, Uwe Kröger, in der Rolle des Phantoms. Christine ist hin und hergerissen zwischen ihrer Jugendliebe, dem reichen Grafen Raoul de Chagny, und ihrem mysteriösen Mentor, durch dessen Gesangunterricht ihre Stimme betörende Schönheit erlangt. „Ich weiß, wen ich liebe, nun will ich wissen, wen ich hassen muss.“ Ein Satz, der die ganze Leidenschaft der Dreiecksliebesbeziehung widerspiegelt, die vor den Augen der Zuschauer ihren dramatischen Höhepunkt erreicht.

Die facettenreiche und kraftvolle Stimme der weltweit gefeierten Bostoner Sopranistin und Echo Klassik Preisträgerin Deborah Sasson ist perfekt für diese Mischung aus Oper und Musical.