VRT: Ticket-Preise steigen! So viel teurer wird Bus- und Bahnfahren im Raum Trier

TRIER. Bus- und Bahnfahren wird im Raum Trier teurer! Ab dem 1. Januar 2025 müssen die Fahrgäste des Verkehrsverbunds Region Trier (VRT) tiefer in die Tasche greifen. Auf der Sitzung am 24. September 2024 in der Stadthalle Saarburg wurde eine Preiserhöhung um 0,59 Prozent beschlossen.

Die Entscheidung fiel während der konstituierenden Sitzung des Zweckverbandes nach den Kommunalwahlen im Juni. Der Verbandsvorsteher, Landrat Stefan Metzdorf, begrüßte die neuen Mitglieder der Verbandsversammlung und betonte die Bedeutung der gemeinsamen Arbeit: „Wir wollen wichtige Impulse für die Weiterentwicklung des öffentlichen Nahverkehrs setzen.“

Barbara Schwarz, Geschäftsstellenleiterin des ZV VRT, unterstrich das Ziel, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) der Region nachhaltig, attraktiv und zukunftssicher zu gestalten. Sie betonte, wie wichtig es sei, Unterstützer vor Ort zu haben, um die Ziele umzusetzen.

Die Entscheidung für die Preiserhöhung basiert auf der Kostenentwicklung eines Modellunternehmens im VRT und einer Prognose der Verkaufszahlen für das nächste Jahr. Für die Bürger bedeutet dies: Bus- und Bahntickets werden teurer – Mehr zahlen für dieselbe Strecke!