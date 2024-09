PKW missachtet Vorfahrt: Biker im Eifelkreis lebensgefährlich verletzt

KESFELD. Am gestrigen Sonntag ereignete sich kurz nach 15.00 Uhr an der Kreuzung der L9 zur K108 auf der Gemarkung Kesfeld ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 31-jährige Frau befuhr mit ihrem PKW die K108 kommend aus Richtung Kesfeld in Richtung Habscheid-Hallert.

In ihren PKW befand sich auf der Rücksitzbank, in einem Kindersitz gesichert, ihr Kleinkind. An der Kreuzung zur L9 missachtete sie die Vorfahrt eines 57-jährigen Motorradfahrers, der mit seiner Maschine die L9 kommend aus Üttfeld in Richtung Heckhuscheid befuhr. Im Kreuzungsbereich prallte das Motorrad seitlich auf den PKW der Frau. Der Motorradfahrer wurde durch den Aufprall vom Motorrad geschleudert und blieb im gegenüberliegenden Straßengraben liegen.

Dabei wurde der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Er wurde vor Ort erstversorgt und mittels Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus geflogen. Die Frau und ihr Kleinkind wurden leichtverletzt und zur weiteren ärztlichen Untersuchung nach Wittlich ins Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Von der Staatsanwaltschaft Trier wurde zur genauen Klärung des Unfallhergangs ein Gutachten in Auftrag gegeben. Die Gesamtschadenshöhe dürfte bei ca. 30.000 Euro liegen.

Im Einsatz waren die umliegenden Feuerwehren, das DRK mit Notarzt, der Rettungshubschrauber und die Polizei Prüm. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)