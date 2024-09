ECHTERNACH. Die 15-jährige Rafaela Moloca aus Echternach wurde zuletzt am Montag, den 16.9.2024, gesehen und wird seitdem vermisst.

Die Vermisste ist ungefähr 1.65 Meter groß und hat schwarze Haare und braune Augen.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten sollen bitte an die Polizeidienststelle Echternach unter der Telefonnummer (+352) 244 72 1000 oder per E-Mail an [email protected] weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)