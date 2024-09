Vulkaneifel: Crash beim Überholen – Frau mit Rettungswagen ins Krankenhaus

DAUN. Am Dienstag, 17.9.2024, gegen 15.50 Uhr, befuhren drei Personenkraftwagen hintereinander die K89 aus Welcherath kommend in Fahrtrichtung Reimerath. Der hintere der drei PKWs setzte zum Überholen der beiden anderen Fahrzeuge an.

Als er auf Höhe des mittleren Fahrzeuges war, setzte dieses ebenfalls zum Überholen an und stieß mit der Beifahrerseite des bereits Überholenden zusammen. Bei dem Unfall zog sich die Beifahrerin im zweiten Fahrzeug eine Verletzung zu und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

An den beiden Fahrzeugen entstand mittlerer Sachschaden. Sie waren jedoch noch fahrbereit. Die Insassen der beiden PKWs, die an der Kollision beteiligt waren, kamen aus Nordrhein-Westfalen. Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um die gegenwärtig eingerichtete Umleitungsstrecke aufgrund der Baustelle auf der B257. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)