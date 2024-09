Tragischer Unfall in Kell am See: 16-jähriger Kradfahrer stirbt

KELL AM SEE. Am 15.9.2024, gegen 19.30 Uhr, ereignete sich in Kell am See in Zufahrtsstraße zum Kreisjugendhaus/Seehaus ein Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Kradfahrer tödlich verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen zufolge befuhr der junge Kradfahrer die Zufahrtsstraße aus Richtung „See“ kommend in Fahrtrichtung K75, Ortslage Kell. Ihm entgegen kam ein 34-jähriger Fahrzeugführer aus Kell am See, der in Richtung Seeuferweg unterwegs war. Der Jugendliche kam mit seinem Leichtkraftrad im Kurvenbereich zu Fall und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug.

Zur genauen Klärung des Unfallherganges wurde von der Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachten in Auftrag gegeben. Des weiteren wurden hierzu beide Fahrzeuge beschlagnahmt. Der weitere beteiligte Fahrzeugführer erlitt einen Schock, blieb jedoch unverletzt. Im Einsatz waren Kräfte der Polizei, der Feuerwehr, die ADAC-Luftrettung mit Notarzt, ein Rettungswagen und die Notfallseelsorge. (Quelle: Polizeidirektion Trier)