Musik und Wein – Rheinland-Pfalz feiert Sommerfest in Berlin

Alle zwei Jahre feiert Rheinland-Pfalz sein Sommerfest in der Hauptstadt. Im Mittelpunkt stehen Musik, Wein und Geselligkeit.

BERLIN/MAINZ. Für Alexander Schweitzer ist es eine Premiere: Erstmals als rheinland-pfälzischer Ministerpräsident hat der Sozialdemokrat das Heimatfest in der Landesvertretung in Berlin eröffnet.

Rund 2.500 Gäste aus Politik, Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft kamen bei eher kühlerem Wetter zu dem Sommerfest, das üblicherweise alle zwei Jahre veranstaltet wird.

«Wir sind die rheinland-pfälzische Ampel. Wir sind die gute Ampel», sagte Schweitzer zur Eröffnung am Abend. «Wir stehen für eine Regierung, die zusammenhält und wir stehen für ein Land, das zusammenhält.»

Schweitzer: «Wir sind die gute Ampel»

Unter den Gästen waren Bundesinnenministerin Nancy Faeser, Bundeskanzleramt-Chef Wolfgang Schmidt (beide SPD) und Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne). Auch 50 Weinhoheiten aus Rheinland-Pfalz feierten mit. «Ganz Rheinland-Pfalz ist in Berlin», scherzte Schweitzer. «Es kann heute Abend niemand mehr in Rheinland-Pfalz sein.»

Schweitzer betonte die Freundschaft mit den rheinland-pfälzischen Nachbarländern und begrüßte Vertreter der Großregion, deren Gipfelpräsidentschaft er noch bis Jahresende inne hat. «Wir leben Europa, wir sind auch durch Europa erfolgreich als Rheinland-Pfalz.»

Schweitzer lobt das Gespräch als Teil der Demokratie

Schweitzer lobte die Medienvielfalt im Land. «Das Gespräch gehört wesentlich zur Demokratie», betonte der neue Ministerpräsident. «Wir brauchen starke Medien, damit wir Demokratie sein können.»

Schweitzer war im Juli zum Nachfolger von Malu Dreyer gewählt worden. Sie war nach mehr als zehn Jahren als Regierungschefin mit der Begründung zurückgetreten, dass ihr die Kraft für das Amt ausgehe.

Die Landesvertretung Rheinland-Pfalz befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Potsdamer Platz und in Laufweite zu Bundesrat und Bundestag. Sie ist als eine Art Botschaft des Bundeslandes gedacht – um Kontakte zu halten und Informationen aus der Hauptstadt. Zugleich soll sie ein Schaufenster für Kultureinrichtungen und Unternehmen aus Rheinland-Pfalz sein.

Organisatorisch gehört die von Staatssekretärin Heike Raab (SPD) geleitete Landesvertretung zur Staatskanzlei in Mainz, die die Arbeit des Ministerpräsidenten koordiniert. Die rheinland-pfälzische Landesvertretung in Berlin wurde Ende 2020 vom damaligen Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) eröffnet. Das Bundesland hat für die EU-Politik eine weitere, kleinere Vertretung in Brüssel.