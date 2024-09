TRIER: Nach Kritik an Terminvereinbarung – Bürgeramt Dienstagsvormittag jetzt offen ohne Termin

TRIER. Die Terminvereinbarungsmöglichkeiten im Bürgeramt hatten vor allem vor den Sommerferien mehrfach zu kritischen Nachfragen unter anderem im Stadtrat gesorgt. Daher ist nun eine weitere Änderung geplant: Ab Oktober können Bürgerinnen und Bürger jeweils am Dienstagvormittag von 7 bis 11.45 Uhr auch ohne Voranmeldung zum Bürgeramt kommen.

Das berichtet die Trierer Rathaus Zeitung in ihrer aktuellen Ausgabe am Dienstag.

Hintergrund der geplanten Änderung ist, dass es seit der Corona-Pandemie Termine im Bürgeramt nur nach vorheriger Anmeldung gab. Vorteil für die Bürgerinnen und Bürger war und ist dabei, dass sie zu diesem vorher vereinbarten Termin zuverlässig und planbar ohne große Wartezeiten drankamen und kommen. Wegen der Vielzahl der Anliegen, die das Bürgeramt bearbeitet, waren die Wartezeiten auf Termine allerdings oft über Monate hinweg ausgebucht. Im vergangenen November wurde auf diese Situation bereits durch die Einrichtung eines eigenen Schalters für kurze Termine reagiert. Außerdem wurde ein Abholschalter an der Infotheke für eine Reihe von Dokumenten eingerichtet, für den keine Terminvereinbarung mehr nötig ist. An diesem Abholschalter wurden seit Januar über 12.000 Personalausweise, Reisepässe und EID-Karten ausgehändigt. Dazu war vorher jeweils ein Termin nötig. Durch diese Dokumentenabholung konnten rund 5000 zusätzliche Termine für andere Dienstleistungen im Bürgeramt freigeschaufelt werden.

Ab Oktober wird nun das Bürgeramt am Dienstagvormittag ab 7 Uhr die Schalter öffnen, so dass Besuche auch ohne vorherige Terminvereinbarung möglich sind. An diesem Tag ist das Bürgeramt jeweils bis 11.45 Uhr geöffnet. Beim Anmeldeterminal im Foyer können sich die Bürgerinnen und Bürger dann ein Ticket ziehen, und werden damit einem der Wartebereiche zugeordnet. Die Tickets werden dann der Reihe nach abgearbeitet. Die Verwaltung weist darauf hin, dass es an diesen Dienstag ohne Terminvereinbarung natürlich zu Wartezeiten kommen kann. Das Bürgeramt geht davon aus, dass an dem Vormittag je nach Personallage zwischen 100 und 120 Termine bedient werden können.

Generell rät die Verwaltung, sich vorher auf der städtischen Internetseite trier.de zu informieren, ob ein Besuch im Bürgeramt am Viehmarkt überhaupt nötig ist: Über 70 Dienstleistungen in Trier sind heute schon ohne Termin komplett über die Internetseite der Stadt Trier zu erledigen, also ohne persönliche Vorsprache in einem städtischen Amt. Dazu gehören zum Beispiel:

Meldebescheinigungen – einfach, erweitert, für soziale Zwecke

Abmeldung der Hauptwohnung ins Ausland

Abmeldung Nebenwohnsitz

Wohnsitzanmeldung digital (neu seit 1. August)

Untersuchungsberechtigungsschein beantragen

Bewohnerparkausweis beantragen, verlängern

Besucherparkausweis beantragen

Führungszeugnisse beantragen über das Online-Portal des Bundesamtes für Justiz

Rundfunkbeitragsbefreiung beziehungsweise -ermäßigung über das Onlineportal des Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio

Eine Reihe von Dienstleistungen rund um die KfZ-Zulassung inklusive der Wunschkennzeichen-Reservierung und der Neuzulassung oder Umschreibung von Fahrzeugen.

(Quelle: Trierer Rathaus Zeitung / Michael Schmitz, Ausgabe v. 10.09.24)