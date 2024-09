TRIER: Ladendieb bedroht Kundin und Detektivin mit Steakmesser – Festnahme!

TRIER. Wie das Polizeipräsidium Trier mitteilt, meldete die Ladendetektivin des Trier Trierer Kauflands in der Aachener Straße am Montag, 09.09.24 gegen 20.15 Uhr einen flüchtenden Ladendieb.

Die Frau hatte den 21-Jährige zuvor im Kassenbereich auf seinen Diebstahl angesprochen, woraufhin dieser die Ladendetektivin und eine weitere Zeugin mit einem Steakmesser bedrohte und mit den erbeuteten Spirituosen floh.

Mit Hilfe der Ladendetektivin entdeckte eine kurze Zeit später eintreffende Streife der Polizeiinspektion Trier den Mann in der Nähe des Supermarkts. Dort konnten die Beamten den 21-Jährigen vorläufig festnehmen. Im Rahmen der durchgeführten Dursuchung fanden sie bei ihm sowohl das Diebesgut als auch das verwendete Messer auf.

Der Mann, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde am Dienstagvormittag, 10. September, dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Trier vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.