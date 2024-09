Saison geht zu Ende: Freibäder im Saarland ziehen positives Fazit

In Saarbrücken gingen dieses Jahr mehr Menschen ins Schwimmbad als im Vorjahr. In vielen Bädern läuft die letzte Woche der Saison.

SAARBRÜCKEN. Vor dem Abschluss der Saison ziehen Freibäder im Saarland ein positives Fazit. Mit rund 194.000 Besuchern bis Ende August verzeichneten die Bäder in Saarbrücken ein Plus von 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie eine Sprecherin der Stadtwerke Saarbrücken sagte.

Das Freibad Dudweiler feierte in diesem Jahr hundertjähriges Jubiläum und zählte 28.000 Besucher – 57 Prozent mehr als im Jahr zuvor, hieß es weiter. Die Saison in mehreren Saarbrücker Bädern wurde den Angaben zufolge um eine Woche verlängert. Das Freibad Dudweiler bleibt bis zum 18. September geöffnet, bevor am 21. September das Hallenbad zu den Winteröffnungszeiten öffnet. In den Kombibäder Altenkessel und Fechingen sowie im Freibad Schwarzenberg ist Baden an der frischen Luft noch bis diesen Sonntag möglich.

In St. Wendel zeigt man sich ebenfalls zufrieden: Über 50.000 Besucher kamen seit der Eröffnung am 15. Mai in das Freibad. «Das gute Wetter im August hat dafür gesorgt, dass viele Gäste die Gelegenheit genutzt haben, sich in unserem Freibad abzukühlen und den sonnigen Spätsommer in vollen Zügen zu genießen», sagte Bürgermeister Peter Klär (CDU). (Quelle: dpa)