++ Wetter in der Region: Wolken und Regen bei kühlen Herbst-Temperaturen ++

OFFENBACH. Unter schwachem Hochdruckeinfluss gestaltet sich das Wetter heute ruhig. In der Nacht zum Mittwoch greift eine Kaltfront über, rückseitig gelangt deutlich kühlere Luft nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland, so der Deutsche Wetterdienst.

Am heutigen Dienstagvormittag ist das Wetter wechselnd bis stark bewölkt und es treten noch einzelne Schauer auf. Tagsüber bleibt es bei wechselnder Bewölkung meist niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad, in Hochlagen um 15 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger, im Tagesverlauf allmählich auffrischender Südwestwind, teils mit starken Böen. In der Nacht zum Mittwoch tritt zunehmende Bewölkung und nachfolgend von Nordwesten aufkommender, teils schauerartig verstärkter Regen auf. Es kommt zu einem Temperaturrückgang auf 13 bis 10 Grad, im Bergland um 8 Grad. Vorübergehend stark böig auffrischender Südwestwind.

Der Mittwoch zeigt sich zunächst stark bewölkt bei gebietsweise auftretendem, schauerartigem Regen. Im Nachmittagsverlauf kommt es zu Auflockerungen und zum Übergang zu einzelnen Schauern, im Norden sind Gewitter nicht ausgeschlossen. Es wird kühl bei Höchstwerten zwischen 13 und 17 Grad. Mäßiger, zeitweise böiger Wind weht aus Südwest. Die Nacht zum Donnerstag präsentiert sich wolkig, teils gering bewölkt, im Nordwesten teils klar. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 6 bis 4 Grad, in der Eifel und im Hunsrück bis 2 Grad. Örtlich kommt es zu Nebelbildung.

Am Donnerstag ist das Wetter zunächst gering bewölkt, im Tagesverlauf dann meist wolkig. Einzelne Schauer sind nicht ausgeschlossen. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 10 und 16 Grad. Meist weht schwacher Wind aus westlichen Richtungen. In der Nacht zum Freitag rasch nachlassende Schauer, nachfolgend oftmals gering bewölkt und lokal Nebelbildung bei Tiefstwerten zwischen 6 und 3 Grad. (Quelle: DWD)